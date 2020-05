Bon Plan : le service musical Amazon Music Unlimited gratuit durant trois mois

Bonne nouvelle pour les amateurs de musique : le site Amazon.fr propose en ce moment de découvrir gratuitement son service de streaming musical Amazon Music Unlimited pendant trois mois sans engagement. L’offre est disponible sur cette page.

Amazon Music Unlimited késako ?

Amazon Music Unlimited est un service musical en ligne qui donne accès à plus de 50 millions de titres en libre accès en illimité et sans publicité. Un large choix musical et de playlist sont disponibles, vous devriez donc pouvoir trouver votre bonheur assez facilement. Les chansons et les playlists peuvent être écoutés sur de nombreux appareils : PC et MAC bien sûr mais aussi sur des terminaux mobiles tels que tablettes, smartphones, etc.. grâce à l’application mobile Amazon Music disponible gratuitement sur l’Apple Store ou le Google Play.

Amazon Music Unlimited en quelques mots

– Plus de 50 millions de titres en illimité – incluant les dernières nouveautés des plus grands artistes ainsi que plusieurs centaines de playlists et stations

– Toutes les nouveautés – découvrez tous les derniers titres dès leur sortie

– Aucune publicité – écoutez votre musique sans interruption et profitez d’un son de haute qualité

– Mode hors connexion disponible – téléchargez vos titres préférés et écoutez-les partout, même sans connexion

– Mode mains-libres avec Alexa – fonctionnalités exclusives

Normalement ce service en ligne coûte 9,99€ par mois (ou 14,99€/mois pour l’offre famille) mais vous pouvez l’essayer gratuitement pendant trois mois sans débourser un centime. Si vous ne souhaitez pas garder l’offre pour une raison X ou Y il suffira de vous désabonner via votre compte client

-> Profiter de l’offre de 3 mois sur Amazon Music Unlimited