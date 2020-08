Comment utiliser efficacement Linkedin ?

Avec plus de 500 millions d’utilisateurs, Linkedin fait partie des réseaux sociaux les plus populaires. C’est une plateforme pas comme les autres. Linkedin permet en effet de tisser de solides relations professionnelles. Ce réseau social permet également aux entreprises d’améliorer l’image de leur marque. Cependant, la plupart des utilisateurs de ce puissant outil marketing ne l’exploitent pas au maximum. Il existe pourtant une palette d’astuces pour optimiser l’usage de son compte Linkedin. Voici les plus pertinentes.

Optimiser sa visibilité

Les avantages liés à l’usage de Linkedin sont nombreux. Cette plateforme sociale permet entre autres de mieux contrôler sa web-réputation et d’augmenter l’influence de son entreprise. C’est aussi une aubaine pour se faire rapidement recruter et avoir de belles opportunités d’affaires. Mais il faut savoir véritablement s’y prendre pour bénéficier de tous ces atouts. En réalité, un compte Linkedin est comme un CV en ligne. Il doit renseigner efficacement sur le profil du titulaire. De plus, le compte doit être visible pour être utile à l’entreprise. Étant donné que la prospection manuelle sur la plateforme est une tâche assez complexe, la meilleure option serait d’utiliser un outil pour Linkedin qui permet d’automatiser sa visibilité. C’est une solution intelligente qui facilite la génération de leads qualifiés. L’entreprise pourra ainsi prendre de l’avance sur la concurrence.

Accrocher par son contenu

On ne le dira jamais assez. En webmarketing, le contenu est roi. Cette formule est aussi valable sur Linkedin. L’entreprise devra faire preuve d’originalité pour susciter un partage viral de ses contenus. Les prospects doivent également être régulièrement informés des activités de l’entreprise. Il faut aussi savoir qu’en général les personnes sont moins sensibles aux messages diffusés par les marques. Elles n’y voient que de la publicité et donc peu de plus value. La question est alors toute posée : faut-il publier avec sa page entreprise ? La meilleure astuce serait plutôt de privilégier les relations personnelles. Le chef d’entreprise pourrait par exemple jouer sur ses propres valeurs. Il peut donc se servir de son compte Linkedin privé pour influer la notoriété de sa firme.

Créer un groupe Linkedin

Il existe également de nombreux groupes de discussion sur Linkedin. Ces creusets constituent en réalité la véritable force des réseaux sociaux. Ces groupes sont créés selon des centres d’intérêt bien définis. Créer un groupe Linkedin permettra à l’entreprise de mieux vulgariser ses offres B2B. Elle pourra également élargir facilement son portefeuille client. De toute façon, les membres de Linkedin ont tendance à répondre plus favorablement à une invitation de groupe. C’est donc un moyen efficace pour faire du réseautage. Une prospection efficace exige de l’entreprise une démarche proactive dans le groupe. Elle doit s’activer pour devenir la référence de la spécialité discutée.

Publier des annonces de recrutement

L’entreprise est présente sur Linkedin pour différents types de prospections. Elle recherche de nouveaux clients, mais aussi des partenaires d’affaires. La marque a surtout besoin de recruter les meilleures compétences du secteur. À ce titre, une section d’annonce de recrutement doit figurer sur sa page. Elle permettra d’informer les prospects sur les postes à pourvoir dans l’entreprise. Cette section carrière devra définir avec précision les profils recherchés.