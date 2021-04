Crash Bandicoot: On the Run fait un carton sur iOS et Android

Disponible sur les plateformes iOS et Android depuis la fin mars, le jeu Crash Bandicoot: On the Run fait en ce moment un tabac sur smartphones et tablettes. En effet, le titre a déjà été téléchargé plus de 30 millions de fois depuis sa sortie le 25 mars dernier selon Sensor Tower.

Le nombre de téléchargement atteint en si peu de temps est impressionnant, quoique compréhensible étant donné que le jeu est gratuit… Tout le monde peut le télécharger et y jouer à sa guise par contre le revers de la médaille c’est que de nombreuses options sont payantes via des achats in-app.

Apparemment cela n’a pas empêché de nombreux joueurs de céder à la tentation et de tester Crash Bandicoot: On the Run sur leur smarrtphone ou leur tablette. Un jeu qui est une version revisitée et mobile du mythique Crash qui a débuté sa carrière en 1996 sur Playstation 1.

Reste à voir si passé l’effet de mode et “nostalgique” le jeu sera toujours autant plébiscité par les joueurs dans les semaines à venir. On se rappelle que Super Mario Run avait par exemple suscité la même curiosité pendant quelques semaines avant que l’effervescence lié à la nouveauté ne redescende rapidement d’un cran…