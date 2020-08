Crucial dévoile un SSD portable extrêmement compact : le X6

Crucial présente un nouveau SSD portable. L’appareil porte le nom de X6, c’est un SSD portable très compact qui ne mesure que 69 mm de long sur 64 mm de large et 11 mm d’épaisseur. Son poid : 42 grammes. Le Crucial X6 est résistant aux chutes (jusqu’à 2 mètres), aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes.

Crucial annonce que le X6 est compatible avec une très large gamme de produits grâce à sa connectique USB C. Il est donc possible de le brancher indifféremment sur un PC, une console, une TV, un smartphone, une tablette, etc.. pour accéder aux données qu’il contient.

Si votre PC est un peu ancien et ne dispose pas de connectique USB C, rassurez-vous un adaptateur USB C -> USB A est fourni dans la boîte.

Le Crucial X6 est une version encore plus compacte du Crucial C8 lancé l’année dernière. Moins performant mais aussi plus abordable, le Crucial X6 offre des taux de transferts de 540 Mo/s alors que le X8 grimpait à 1050 Mo/s. La gamme X6 se compose de deux modèles : 1 To (156€) et 2 To (288€).