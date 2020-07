Dès 0,91€, les soldes viennent d’arriver sur Keysworlds.com ! Obtenez Windows 10, Office 2019, Office 2016 et même des jeux à des prix très bas

Les soldes d’été 2020 sont également lancées sur Keysworlds.com. Obtenez d’énormes réductions sur toutes les clés de licence de logiciel pendant cet évément. Une grande vente flash est également organisée pour vous permettre d’obtenir pendant 48 heures un abonnement à XBOX GOLD à un prix dérisoire

Vente flash : l’abonnement Xbox Live Gold

Notre plus grosse offre vous donne 48 heures d’abonnement XBOX Live Gold pour seulement 0,91€ !!!Oui, vous avez bien lu. L’abonnement XBOX Live Gold est à moins d’un euro durant 48 heures. On n’arrive pas à croire nous même que nous avons ce deal mais si, nous avons cette promo pendant que vous lisez ceci. Obtenez dès maintenant votre abonnement Gold Live de 48 heures à XBOX en payant moins d’un euro ! Mais dépêchez vous car les demandes sont très élevées. Notez également que cette offre est réservée aux nouveaux acheteurs et que notre stock est limité.

50% de réduction

Les bonnes affaires durant les soldes d’été 2020 de Keysworlds.com sont nombreuses. Obtenez 50% de réduction sur les clés de licence pour MS OFFICE 2019 et un pack regroupant Windows 10 et Office 2019. Utilisez simplement le code promo Emxb50 lors de votre commande pour bénéficier de 50% de réduction sur le prix de vente.

– Office 2019 Professional Plus (1PC) à 29,50€

– Microsoft Office 2019 Home et Etudiant (1 utilisateur) à 36,22€

– Microsoft Office 2019 Professional Plus – 5 PCs à 75€

– Office 2019 Home et Business pour Mac à 77,50€

– Bundle : Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Pro à 35€

– Bundle : Windows 10 Home + Office 2019 Pro à 36€

40% de réduction

Nous proposons également une offre spéciale pour MS OFFICE 2016. Obtenez un rabais de 40% sur votre achat de clés de licence MS OFFICE 2016 en appliquant le code de coupon Emxb40 lors de votre commande.

– Microsoft Office 2016 Professional Plus (1PC) à 23,99€

– Microsoft Office 2016 Home et Etudiant (1 utilisateur) à 32,27€

– Bundle : Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Plus à 27,59€

– Bundle : Windows 10 Home + Office 2016 Pro à 28,88€

– Microsoft Office 2016 Professional Plus (5PC) 81€

– Office 2016 Home et Business pour Mac à 39,59€

38% de réduction

Besoin d’autre chose? Ne vous inquiétez pas, avec les soldes d’été 2020 de Keysworlds.com vous êtes sûr de trouver une offre spéciale sur le logiciel que vous souhaitez acheter. Bénéficiez d’une remise de 38% sur toute notre gamme de clés de licence logicielle en vente. Appliquez simplement le code promo Emxb38 lors de votre commande pour bénéficier de votre remise spéciale de 38% sur le prix de la licence.

– Windows 10 Professional à 8,67€

– Windows 10 Home à 9,29€

– Windows 10 Pro Professional (2 PC) à 14,25€

– Windows 10 Home (2PC) à 15,49€

– Windows 10 Pro Professional (5 PC) à 28,51€

– Windows 10 Home (5PC) à 29,75€

– Compte Microsoft Office 365 Professional Plus – 1 appareil – 1 an à 14,69€

– Compte Microsoft Office 365 Professional Plus – 5 appareils – 1 an à 22,31€

– Office365 + Windows 10 Pro à 19,83€

– Office365 + Wndows 10 Home à 20,45€

Les offres ci-dessus sont toutes valides. A noter que ces offres spéciales sont valables uniquement une fois par an

Ventes chaudes d’été 2020 sur Keysworlds.com

Les promotions de nos “ventes chaudes d’été 2020” ont lieu une fois par an. Saisissez ces offres pendant qu’elles sont encore disponibles. Attention les offres sont disponibles pendant un temps limité, si vous les ratez il faudra attendre l’année prochaine pour en profiter à nouveau, sans être sûr que les tarifs seront toujours aussi attractifs.

À propos de Keysworlds.com

Nous sommes un leader mondial en ligne dans la vente de clé de de licence de logiciels et et de jeu. Nos clients obtiennent un accès immédiat au logiciel qu’ils ont choisi ou à leur clé de licence de jeu en achetant en ligne sur notre site sécurisé. De nombreuses méthodes de paiement sont disponibles : PayPal, cartes de crédit, cartes de débit, virement bancaire, etc.

Besoin d’aide? Vous avez des questions?

Vous pouvez contactez notre équipe d’assistance pour toutes les questions que vous vous posez, avant ou après la vente. Envoyez simplement un e-mail à support@keysworlds.com et le service client vous répondra dès que possible.