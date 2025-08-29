Pendant une semaine, l’Epic Games Store vous offre le jeu Machinarium ainsi que le jeu Make Way. Ce sont deux petits jeux très sympas. Le premier est un jeu d’aventure – casse-tête dans lequel vous incarnez un robot, le second est un jeu qui demande un peu moins de réflexion puisque c’est un jeu de course de bagnoles. Ils sont tous les deux téléchargeables respectivement ici et là.

Machinarium

Un petit robot Josef qui a été jeté à la cour de chute derrière la ville doit retourner et confronte la confrérie noire de chapeau et sauvent son robo-amoureux Berta! Machinarium est un jeu de réflexion/aventure indépendant primé, développé par les créateurs des célèbres games Samorost et Botanicula. Un petit robot jeté dans le chantier de ferraille derrière la ville de Machinarium doit retourner et affronter la confrérie des chapeaux noirs, et sauver sa petite amie robot.

Make Way

Parcourez des boucles à toute vitesse, franchissez des passages à niveau, dérapez dans des véhicules chaotiques et déchaînez des armes déjantées dans cette version moderne des jeux de course multijoueurs classiques en vue de dessus. Le petit plus ? C’est vous qui construisez le circuit.