Intel 670p : une nouvelle gamme de SSD M.2. NVMe grand public

En plus du SSD P5800X pour Datacenters, Intel a aussi dévoilé un nouveau SSD grand public : le 670p qui succède aux 660p et 665p sortis ces dernières années. Comme ses homologues, le 670p est un SSD au format M.2. (2280) qui exploite une interface PCI Express compatible NVMe.

Le 670p se démarque toutefois des modèles précédents en embarquant de la mémoire NAND Flash 3D QLC à 144 couches (au lieu de 64 et 96 couches). Le SSD est proposé en trois capacités : 512 Go, 1 To et 2 To.

La sortie du SSD Intel 670p est prévu pour le début d’année 2021. Son prix n’est pas connu pour le moment mais à priori les tarifs devraient être assez similaires au 665 que l’on peut dégoter à 130/140€ en version 1 To et à 230/240€ en version 2 To.