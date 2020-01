iPhone SE 2 / iPhone 9 : A quoi va ressembler le prochain smartphone d’Apple ?

Le futur iPhone SE 2 que l’on connaît également sous le nom d’iPhone 9 devrait être annoncé très prochainement par Apple. Si tout va bien et si les rumeurs sont confirmées, il devrait arriver en mars prochain. On a déjà eu l’occasion d’en parler dans cette brève à plusieurs reprises. L’iPhone SE 2 sera un smartphone d’entrée de gamme qui succèdera à l’actuel iPhone SE premier du nom qui commence à dater un peu (il est sorti en 2016).

L’iPhone SE 2 / iPhone 9 disposera d’un design similaire à celui de l’iPhone 8 (qu’il va remplacer) tout en embarquant des composants et des caractéristiques techniques provenant de l’iPhone 11. L’appareil sera donc plus moderne et plus puissant.

Afin de voir à quoi pourrait ressembler le futur iPhone SE 2 (alias iPhone 9 selon certaines sources), le site SvetApple.sk a réalisé plusieurs rendus 3D du terminal.

Pour le moment, il ne s’agit évidemment que de rumeurs mais voici un condensé des informations dont on dispose :

iPhone SE 2 / iPhone 9

– Processeur Apple A13 Bionic

– RAM : 3 Go de mémoire vive

– Capacités : 64 Go ou 128 Go.

– Ecran 4,7″ Retina HD (326 ppi)

– Résolution : 1334 x 750 pixels

– Capteurs photos : 12 MP à l’arrière (f/1.8) et 7 MP à l’avant (f/2.2)

– Trois coloris : noir, argent et rouge

– Tarifs : 399$ (64 Go) et 449/499$ (128 Go)