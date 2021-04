Le CES 2022 se déroulera en ligne et à Las Vegas

En raison de l’épidémie de COVID-19 qui sévit dans le monde entier, le CES 2021 était cette année une édition 100% en ligne. Les conférences et annonces de nouveautés ont été diffusées exclusivement sur internet. Aucun événement physique n’a eu lieu.

Mais ça devrait être radicalement différent l’année prochaine… En effet, les organisateurs du célèbre salon high tech ont l’intention de proposer une version hybride du CES 2022.

Par hybride, il faut comprendre qu’une grande partie de l’événement sera retransmis en ligne comme cette année. Mais une autre partie aura lieu sur place au Convention Center de Las Vegas.

«Nous sommes ravis de retourner à Las Vegas, où se trouve le CES depuis plus de 40 ans, et avons hâte de voir de nombreux visages nouveaux et de retour», a déclaré Gary Shapiro, président et chef de la direction du CTA. «Des centaines de cadres nous ont dit à quel point ils avaient besoin de CES pour rencontrer des clients nouveaux et existants, trouver des partenaires, toucher les médias et découvrir l’innovation.»