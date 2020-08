Le SSD portable Crucial X8 existe maintenant en version 2 To

Le Crucial X8 est un SSD portable qui a été lancé l’année dernière par le constructeur. A l’époque, seules deux capacités de stockage étaient disponibles : 500 Go et 1 To. Aujourd’hui, le fabricant enrichit sa gamme avec une version 2 To, ce qui permettra de stocker deux fois plus de données.

Pour rappel, le Crucial X8 est un SSD qui embarque de la mémoire NAND Flash conçue par Micron (la maison mère de Crucial) et qui offre des taux de transferts de 1050 Mo/s en lecture séquentielle.

Couverts par une garantie de trois ans, le Crucial X8 de 2 To est disponible dès maintenant dans le commerce au tarif de 352,99€. Les versions 500 Go et 1 To s’affichent quant à elles à respectivement 115,04€ et 186,87€.