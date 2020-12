Lexar annonce le NQ100 : un SSD de 2,5 pouces d’entrée de gamme

Le NQ100 de LEXAR est un nouveau SSD au format 2,5 pouces qui exploite une interface SATA III. Le fabricant ne mentionne malheureusement pas le type de contrôleur ni le type de mémoire utilisés. Mais ça a tout l’air d’être un SSD d’entrée de gamme comme il en existe déjà beaucoup (trop) sur le marché et dont les débits avoisinent les 550 Mo/s en lecture.

Le NQ100 est décliné en trois capacités de stockage : 240 Go, 480 Go et 960 Go. Pour l’instant seuls les modèles de 240 et 480 Go sont déjà commercialisés Outre Atlantique. Ils y coûtent respectivement 37$ et 66$. La version 960 Go devrait arriver en début d’année prochaine.