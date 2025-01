La vesion 134.0 de Firefox est disponible en téléchargement

Une mise en page de nouvel onglet actualisée est en cours de déploiement pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada, avec un logo repositionné et un widget météo pour donner la priorité à la recherche Web, aux raccourcis et aux articles recommandés en haut. La mise à jour inclut des modifications de l’interface utilisateur de la carte pour les articles recommandés et permet aux utilisateurs disposant d’écrans plus grands de voir jusqu’à quatre colonnes, ce qui permet une meilleure utilisation de l’espace.