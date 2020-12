Mushkin Alpha : un SSD M.2. NVMe dispo en version 4 et 8 To

Le fabricant Mushkin vient d’annoncer une nouvelle série de SSD baptisée Alpha. C’est un SSD au format M.2. (2280) qui exploite une interface Express 3.0 4x compatible NVMe 1.3. L’engin embarque un contrôleur Phison E12 et de la mémoire NAND Flash QLC 3D en 96 couches d’origine Micron.

Le constructeur vise apparemment les entreprises avec son SSD Alpha qui est uniquement disponible en deux (grandes) capacités de stockage : 4 Go et 8 To. Voici les débits de chaque modèle :

– Mushkin Alpha 4 To : 3.200 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture (550K/640K iOPS)

– Mushkin Alpha 8 To : 3.300 Mo/s en lecture, 2.800 Mo/s en écriture (550K/680K iOPS)

Les deux SSD sont annoncés avec un MTBF de 1,5 millions d’heures et une garantie de trois ans. En terme d’endurance, Mushkin annonce une endurance de 900 To par an.

Le Mushkin Alpha de 4 To est annoncé au prix de 649 dollars alors qu’il faudra débourser pas moins de 1299 dollars pour se procurer la version 8 To.