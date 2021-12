Les NAS ASUSTOR supportent le disque dur Seagate IronWolf Pro de 20 To

Le fabricant de NAS ASUSTOR annonce que plusieurs de ses modèles de NAS sont d’ores et déjà compatibles avec les nouveaux disques durs Seagate IronWolf Pro de 20 To.

Comme on peut le voir sur cette page du contructeur, les disques durs IronWolf Pro de 20 To sont supportés par les NAS ASUSTOR des séries AS 52/53, AS 11, AS 33, AS 40, AS 65 et AS 66.

ASUSTOR ne tarit pas d’éloges au sujet du dernier bébé de Seagate :

Les disques durs IronWolf Pro sont conçus pour les moyennes et grandes entreprises et les créateurs de contenu. Utilisez un Ironwolf Pro dans un NAS ASUSTOR pour atteindre des sommets incroyables en termes de capacité de stockage et de fiabilité. Avec la quantité croissante de données générées par les entreprises et les particuliers, il est crucial d’avoir suffisamment d’espace pour tout stocker. Combinez un disque dur IronWolf avec un Drivestor ASUSTOR. Le port Ethernet haute vitesse 2,5 GbE permet de générer de tâches de synchronisation et des sauvegardes de manière plus rapide tandis que l’intégration de logiciels de montage audio, photo et vidéo demeure fluide. Les capacités de transcodage 4K du Drivestor améliorent la fluidité de la lecture vidéo haute définition sur une variété d’appareils et fonctionnent bien avec les disques durs haute capacité, garantissant que vos vidéos stockées soient dans les résolutions les plus élevées. ASUSTOR effectue des tests de compatibilité pour les disques durs afin d’assurer une compatibilité maximale et un risque minimal pour une expérience sûre et fluide tout en demeurant en veille permanente des dernières évolutions en matière de stockage.

Pour rappel, le disque dur IronWolf Pro 20 To est un modèle haut de gamme qui coûte la bagatelle de 684,90€.