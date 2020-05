Nom de Zeus ! Les premiers sets Playmobil à l’effigie de Retour Vers Le Futur arrivent le 20 mai 2020

Les fans de la saga Retour Vers Le Futur ont de quoi se réjouir… Trente cinq ans après la sortie du premier film (sorti en 1985 donc..), la firme Playmobil a décidé de mettre sur le marché des boîtes de jeux à l’effigie de la célèbre franchise.

L’information est déjà connue depuis quelques mois puisque la marque a déjà communiqué à ce sujet sur les réseaux sociaux et lors de plusieurs salons dédiés aux jouets. Mais pour l’instant il n’y avait rien de concret concernant la disponibilité des différents set présentés.

Et la bonne nouvelle c’est que ça commence à se concrétiser… En effet, les fameuse boîtes de jeux Playmobil dédiées à la trilogie Retour Vers Le Futur commencent à être disponibles à l’étranger. On peut les trouver par exemple en Grande Bretagne, en Espagne et aux Etats-Unis. Pour le moment, un grand nombre de pays européens ne sont pas encore approvisionnés mais ça ne devrait plus trop tarder maintenant puisque Playmobil annonce l’arrivée de sa gamme Retour Vers Le Futur pour le 15 mai en Allemagne et le 20 mai en France.

Deux boîtes sont annoncées chez Playmobil : le set 70317 et le set 70459. Et en temps que fan de la saga Retour Vers Le Futur (et collectionneur de playmobil) je ne pouvais passer à côté de cette nouvelle sans vous la partager.

Playmobil 70317

Il y a tout d’abord la boîte Playmobil 70317. Celle-ci contient la mythique voiture Delorean qui sert à voyager dans le temps ainsi que les deux personnages principaux de la trilogogie : Doc Emmett Brown et bien sûr Marty McFly.

On trouve aussi dans la boîte : le chien Einstein, une valise avec du plutonium, la caméra de Marty, son skate et la télécommande de Doc. A noter aussi la présence du crochet que l’on peut fixer sur la Delorean (pour repartir en 1985).

Concernant la voiture en elle même : on peut remarquer que les portes s’ouvrent en papillon comme dans le film (et comme la vraie Delorean d’ailleurs) et les roues peuvent pivoter à l’horizontal histoire que la Delorean puisse décoller et que vous puissiez lancer la fameuse phrase : “Là où on va … “.

Au niveau équipement, la voiture est plutôt bien dotée puisqu’elle embarque pas mal d’élements du film. On trouve bien sûr le convecteur temporel dans l’habitacle, mais aussi un emplacement à l’arrière de la voiture pour insérer le plutonium.

De son côté, le tableau de bord dispose du fameux affichage digital des dates qui permet de voyager dans le temps. Evidemment il ne fonctionne pas et vous ne pourrez pas repartir dans le passé pour aller récupérer les résultats du loto ou rencontrer vos parents quand ils étaient ado. Dommage…

Dernier détail et non des moindres, la voiture dispose d’un éclairage (alimenté par des piles) qui illumine le pourtour de la Delorean et surtout le convecteur temporel ce qui lui donne un peu plus de réalisme. Le bundle de cet set est assez conséquent et ça se ressent au niveau du prix puisqu’il coûtera pas moins de 52,99€ en France (49,99€ ailleurs).

Playmobil 70459

Une seconde boîte est annoncée en parallèle de la première. Il s’agit de la boîte Playmobil 70459. Elle est moins garnie que la première mais elle aussi beaucoup moins coûteuse (9,99€) puisqu’elle contient simplement les deux personnages principaux du film, Doc et Marty, dans leurs habits de 1955.

Marty se voit équipé d’une guitare électrique ce qui lui permettra d’interpréter Johnny B Goode lors la soirée de ses parents, la fameuse Féerie Dansante des Sardines Sirènes tandis que Doc trimballe l’affiche pour tenter de sauver l’horloge de l’Hôtel de Ville.

Où acheter les sets Playmobil 70317 et 70459 ?

Et bien pour le moment, il est malheureusement impossible de les trouver en France puisqu’elles ne seront commercialisées dans l’hexagone qu’à partir du 20 mai prochain d’après le site Playmobil.fr. On peut toutefois remarquer qu’elles sont disponibles à la vente sur quelques sites playmobil étrangers (co.uk, es et us) mais malheureusement ces derniers ne livrent pas en France. Il faut donc se montrer patient jusqu’au 20 mai ou sinon se tourner vers l’import via des boutiques de jouets étrangères (qui malheureusement vendent les boîtes plus chères). Une autre solution aussi : les sites de ventes aux enchères mais là encore les prix sont prohibitifs à cause de petits malins qui n’hésitent pas à revendre entre 70 et 80€ la boîte 70317 qu’ils ont acheté une cinquantaine d’euros.

MAJ : le site allemand Amazon.de propose les boîtes Playmobil 70317 (49,99€) et Playmobil 70459 (7,99€) en précommande. Il est possible de précommander depuis la France. Les prix sont corrects (ce sont les prix en Allemagne) et l’enseigne annonce une disponibilité pour le 15 mai. Les frais d’envoi sont toutefois de 5,70€ pour une livraison vers la France.

Est-ce qu’il y aura d’autres sets de Retour Vers Le Futur ?

Pour le moment, aucune information n’a été communiquée à ce sujet de la part de Playmobil. Mais connaissant le fabricant, si les premières boîtes trouvent leur public il n’y a pas de raison que d’autres variantes soient proposées dans le futur. Il faut dire que la saga est très riche et très variée, si Playmbil décide de s’y atteler on pourrait avoir droit à quelque surprises… Mais rien n’est fait ou n’a fuité pour le moment.

En temps que fan de Playmobil ou de Retour Vers Le Futur (ou des deux) on peut se laisser à imaginer des sets qui pourraient par exemple contenir le célèbre 4×4 noir de Marty, l’almanach des sports ou encore la locomotive de Doc. Voire même des sets avec d’autres personnages (Jennifer, Clara, Biff Tannen, Lorraine et George MacFly, etc.. ) ou même différents lieux de la trilogie comme par exemple : la maison de Marty, la maison de Doc, l’Hôtel de Ville, le Far West, etc.. Bref.. un monde bien garni et très diversifié qui ferait plaisir aux petits comme aux grands.