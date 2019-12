Patriot Viper VPR100 : des SSD M.2 NVMe pour les fanas de RGB

Patriot lance une nouvelle série de SSD : les Viper VPR100. Ce sont des SSD au format M.2. NVMe qui offrent la particularité d’intégrer un dissipateur thermique et un éclairage RGB. Un produit qui intéressera donc les gamers et les amateurs de RGB.

Mis à part ça, les Viper VR100 se présentent sous la forme d’un SSD M.2. (2280) tout ce qu’il y a de plus classique. Le SSD exploite une interface PCI Express 3.0 4x compatible avec la norme NVMe 1.3. Il embarque également un contrôleur Phison E12 et de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

La gamme Viper VPR100 de Patriot existe en quatre déclinaisons : 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To qui offrent respectivement une endurance de 380 To, 800 To, 1600 To et 3115 To.

Voilà leurs caractéristiques complètes :

– VPR100 256 Go : 3.300 Mo/s en lecture, 1.000 Mo/s en écriture.

– VPR100 512 Go : 3.300 Mo/s en lecture, 2.100 Mo/s en écriture.

– VPR100 1 To : 3.300 Mo/s en lecture, 2.900 Mo/s en écriture.

– VPR100 2 To : 3.300 Mo/s en lecture, 2.900 Mo/s en écriture.

Couverts par une garantie de cinq ans, les Viper VPR100 de 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To sont annoncés aux tarifs de 74,90€, 119,90€, 189,90€ et 379,90€.