PQ4480 : un SSD M.2. PCIe 4.0 d’entrée de gamme chez Kingmax

Non le PQ4480 n’est pas une marque de papier toilette ! C’est simplement le nom qu’a choisi le fabricant KINGMAX pour sa nouvelle gamme de SSD M.2. NVMe.

Le PQ4480 est en effet un SSD M.2. qui tire profit d’une interface PCI Express 4.0 4x compatible avec la norme NVMe 4.4. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et il est équipé d’un contrôleur dont la marque et et le modèle n’ont malheureusment pas été précisés.

Le SSD existe toutefois en trois versions : 250 Go, 500 Go et 1 To qui offrent les débits suivants :

PQ4480 250 Go : 3.500 Mo/s en lecture, 1.200 Mo/s en écriture (150K/300K iOPs)

PQ4480 500 Go : 3.600 Mo/s en lecture, 2.300 Mo/s en écriture (300K/350K iOPs)

PQ4480 1 To : 3.600 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture (400K/450K iOPs)

La gamme PQ4480 de Kingmax est annoncée avec une endurance de 150 To ( pour le modèle 250 Go), 300 To (500 Go) et 600 To (1 To). Le fabricant annonce également un MTBF de 2 millions d’heures et une garantie de trois années. Par contre, aucun tarif n’a été dévoilé pour le moment.