Silicon Power présente le XS70 : un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 compatible PC et PS5

Le fabricant Silicon Power vient de présenter une nouvelle unité de stockage. L’engin porte le nom de XS70, c’est un SSD M.2. (2280) qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x compatible avec la norme NVMe 1.4.

Le XS70 embarque de la mémoire NAND Flash 3D et un contrôleur dont l’origine n’est pas précisé. On sait par contre que le SSD est décliné en trois capacités de stockage (1, 2 et 4 To) et qu’il propose des débits de 7.300 Mo/s en lecture et 6.800 Mo/s en écriture.

Afin de conserver les données au frais, le SSD est surmonté d’un dissipateur thermique en aluminium.

A noter que le XS70 mesure 24,6 mm x 80 mm x 10,8 mm.

Ses dimensions plutôt réduites en épaisseur ainsi que ses taux de transferts lui permettent d’être compatible avec la PS5. Il sera donc tout à fait envisageable d’installer le XS70 dans la dernière console Playstation 5 de Sony.

Le XS70 est annoncé avec une MTBF de 1,6 millions d’heures et une garantie de 5 ans. Il devrait être commercialisé prochainement en Europe et dans le reste du monde à un prix non communiqué pour le moment.