Le Raspberry Pi 4 avec 2 Go de RAM est maintenant au même prix (35$) que la version 1 Go

La fondation Raspberry Pi vient d’annoncer une bonne nouvelle : une baisse de prix du Raspberry Pi 4 avec 2 Go de mémoire vive ! Son tarif est maintenant de 35 dollars au lieu de 45 dollars jusqu’à présent. Ca devient donc encore plus intéressant pour ceux qui veulent s’équiper d’un nanopc en vue de fabriquer un serveur multimédia, une console rétrogaming, un serveur NAS ou autres..

Désormais, le Raspberry Pi 4 de 2 Go est donc au même prix que la version 1 Go qui reste encore au catalogue pour le moment. Mais nul doute qu’à terme la version 1 Go sera amenée à disparaître… En effet, les deux déclinaisons étant au même tarif (35$) les acheteurs seront plus enclins à opter pour le modèle 2 Go qui dispose de deux fois plus de RAM pour le même prix.

La fondation explique cette décision par le fait que le prix de la mémoire vive n’a cessé de baisser ces dernières années. Elle peut donc se permettre de répercuter cette baisse de coût de production en proposant la version 2 Go au même prix que la version 1 Go. Par contre on peut remarquer qu’étrangement le Raspberry Pi 4 avec 4 Go de RAM reste au même tarif de 55$ et ne profite d’aucune réduction de prix.

Je vous renvoie vers cette actualité détaillée pour connaître toutes les caractéristiques techniques du Raspberry Pi 4.