Seagate lance le SSD FireCuda 120 disponible avec des capacités de 500 Go à 4 To

Seagate vient d’officialiser le FireCuda 120 : c’est un SSD au format 2,5 pouces comme il en existe déjà beaucoup dans le commerce. Le FireCuda 120 dispose d’une interface SATA III à 6 Gb/s et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Il se démarque des SSD déjà existants dans ce format par les capacités de stockage importantes. En effet, le FireCuda 120 de Seagate existe en versions 500 Go, 1 To, 2 To et même 4 To ce qui devrait permettre de stocker une grosse quantité de données. C’est d’ailleurs pour cette raison que le fabricant le destine aux gamers qui pourront y installer sans problèmes leurs jeux préférés.

En terme de performances, le FireCuda 120 propose des prestations assez classiques pour un SSD de 2,5 pouces SATA. En effet, le disque est annocné avec des débits pouvant atteindre 560 Mo/s en lecture et 540 Mo/s en écriture, le tout avec 100K / 90K iOPs en lecture / écriture 4K

La gamme FireCuda 120 est disponible dès maintenant dans le commerce aux tarifs suivants : 500 Go (109,90 €), 1 To (189,90 €), 2 To (369,90 €) et 4 To (719,90 €).

MAJ : On peut dénicher les SSD Seagate FireCuda 120 à partir de 137€ sur Amazon.fr.