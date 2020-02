Silicon Power annonce un disque dur externe USB 3.0 au look étrange

Silicon Power ajoute un nouvel appareil de stockage à sa gamme déjà bien garni. Le nouveau venu porte le nom de Stream S07 : c’est un disque dur externe au format 3,5 qui exploite une connectique USB 3.2 Gen 1 (de l’USB 3.0 donc..)

Comme vous pouvez le voir ci-contre, le Stream S07 se présente sous la forme d’un pavé de couleur noire. Il mesure 171 mm de long sur 113,6 mm de large et 34,9 mm d’épaisseur et pèse moins d’un kilo (entre 681 et 941 grammes pour être précis en fonction de la capacité proposée).

Le Stream S07 offre la particularité d’avoir une fissure qui traverse de part en part la coque du boîtier. Rassurez-vous : le boîtier n’est pas cassé, il n’est pas tombé violent par terre. C’est juste une idée “design” de la part du fabricant qui explique cette idée de la façon suivante :

Le S07 a une fissure, une fissure intentionnelle à double usage. Tout d’abord, elle sert de source de ventilation pour maintenir le disque en parfait état de fonctionnement avec une dissipation thermique optimale. Deuxièmement, l’indicateur LED bleu intégré illumine la fissure vous informant de l’état de votre traitement de données.

Le disque dur peut se positionner à la verticale comme à la verticale en fonction des besoins et de l’envie des utilisateurs. Quatre déclinaisons du Steam S07 sont proposées : 3 To, 4 To et 6 To et 8 To. Pour le moment, on ne connaît ni le prix de vente des différents modèles ni les débits qu’ils proposent.