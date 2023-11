Ca vous dit d’ajouter 16 ou 21 SSD M.2. dans votre PC ?

Si la réponse est oui, sachez que le fabricant APEX a de quoi vous faire plaisir puisqu’il propose deux cartes d’extension : la Storage X16 et la Storage X21. Les deux cartes utilisent une interface PCI Express 4.0 16x. La première dispose de 16 emplacements M.2. NVMe recto -verso tandis que la seconde en propose 21. On avait déjà parlé de la X21 en début d’année.

Voilà le détail des deux cartes :

APEX Storage X16

Support de 16 SSD M.2. NVMe PCIe 4.0

Jusqu’à 128 To de stockage par carte (via des SSD de 8 To chacun)

Débits de 30,5 Go/s en lecture et de 26,5 Go/s en écriture

36,8 millions d’iOPS en lecture, 18,6 millions d’iOPS en écriture

84 lignes PCIe 4.0

Support de l’UEFI et du Secure Boot

APEX Storage X21

Support de 21 SSD M.2. NVMe PCIe 4.0

Jusqu’à 168 To de stockage par carte (via des SSD de 8 To chacun)

Débits de 30,5 Go/s en lecture et de 26,5 Go/s en écriture

48,3 millions d’iOPS en lecture, 21,6 millions d’iOPS en écriture

100 lignes PCIe 4.0

Support de l’UEFI et du Secure Boot

Les APEX Storage X16 et X21 sont disponibles à la vente sur le site du constructeur où ils coûtent respectivement 1.824 dollars (environ 1.702€) et 2.800 dollars (soit environ 2.613€).

Evidemment vous l’aurez compris (enfin j’espère) ce type de produits n’est pas vraiment destiné à Monsieur et Madame Tout le Monde ni au grand public d’ailleurs. En effet, APEX destine ses deux cartes aux serveurs et aux stations de travail qui sont très friands de ce type de produits offrant une grande capacité de stockage.

Sabrent s’y intéresse…

A noter que le fabricant Sabrent s’intéresse de près à ces deux cartes et il est actuellement en train de les tester. En vue probablement de les commercialiser sous sa propre marque… Chez le constructeur les deux produits portent le nom de Sabrent Apex X16 Destroyer et Sabrent Apex X21 Destroyer.

Voilà quelques photos dans lesquelles on peut voir les cartes d’extension équipées de SSD M.2. Sabrent Rocket 4 Plus d’une capacité de 8 To chacun. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les deux solutions de stockage sont, certes, très performantes mais elles seront aussi très onéreuses !!

Le prix avec les SSD…

A raison de 1.119,99€ pièce (tarif Amazon.fr) pour chaque SSD Sabrent Rocket 4 Plus de 8 To, le Sabrent Apex X16 Destroyer tout équipé revient à 19.621€ (17.919€ pour les SSD + 1.702€ pour la carte) et le Sabrent Apex X21 Destroyer tout équipé coûte pas moins de 26.132€ (23.519€ + 2.613€ pour la carte).