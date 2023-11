Crucial T500 : un nouveau SSD M.2. NVMe en PCI Express 4.0

Après le Crucial T700 équipé d’une interface PCI Express 5.0, voici aujourd’hui le Crucial T500. Il s’agit toujours d’un SSD au format M.2. NVMe (2280) mais cette fois ci il dispose d’une interface PCI Express 4.0. Le T500 est par ailleurs équipé de mémoire NAND Flash 3D à 232 couches d’origine Micron (la maison mère de Crucial) et il est animé par un tout nouveau contrôleur : le Phison E25.

Le T500 est proposé en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To. Des versions avec ou sans dissipateur thermique sont proposés. Une version 4 To est même déjà en préparation, sa sortie est prévue pour début 2024.

Voilà les débits proposés par chaque capacité :

Crucial T500 500 Go : 7.200 Mo/s en lecture, 5.700 Mo/s en écriture

7.200 Mo/s en lecture, 5.700 Mo/s en écriture Crucial T500 1 To : 7.300 Mo/s en lecture, 6.800 Mo/s en écriture

7.300 Mo/s en lecture, 6.800 Mo/s en écriture Crucial T500 2 To : 7.400 Mo/s en lecture, 7.000 Mo/s en écriture

Les modèles de 500 Go, 1 To et 2 To sont couverts par une garantie de cinq ans. Ils sont respectivement annoncés avec une endurance de 300 To, 600 To et 1.200 To.

Les T500 coûtent respectivement 101,99€, 136,79€ et 193,19€. Comptez environ 10€ de plus pour la version avec dissipateur thermique.

MAJ : le SSD commence à être référencé sur Amazon.fr.