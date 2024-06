eKitStor Xtreme 200 : un SSD PCIe 4.0 signé Huawei

Huawei se lance sur le marché des SSD M.2. NVMe PCI Express 4.0 et annonce l’arrivée prochaine du eKitStor Xtreme 200. Il s’agit d’un SSD M.2. au format 2280 destiné au grand public.

Il existe en quatre capacités de stockage : 512 Go, 1 To, 2 To et 4 To. Les différents modèles offrent les taux de transferts suivants :

eKitStor Xtreme 200 512 Go : 7.100 Mo/s en lecture, 4700 Mo/s en écriture

7.100 Mo/s en lecture, 4700 Mo/s en écriture eKitStor Xtreme 200 1 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6700 Mo/s en écriture

7.400 Mo/s en lecture, 6700 Mo/s en écriture eKitStor Xtreme 200 2 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6500 Mo/s en écriture

7.400 Mo/s en lecture, 6500 Mo/s en écriture eKitStor Xtreme 200 4 To : 7.300 Mo/s en lecture, 6500 Mo/s en écriture

Les SSD de 512 Go, 1 To, 2 To et 4 To offrent respectivement une endurance de 550 TBW, 1100 TBW, 2200 TBW et 4400 TBW.

La date de sortie et les tarifs ne sont pas connus pour le moment.