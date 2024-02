Lexar officialise la gamme de SSD portables SL600

Déjà aperçu brièvement l’été dernier lors de l’IFA de Berlin, le SSD LEXAR SL600 fait à nouveau parler de lui aujourd’hui. En effet, le SSD portable SL600 vient d’être annoncé officiellement par le constructeur et ses caractéristiques semblent plutôt intéressantes.

Pour la petite histoire, le SL600 mesure 112,6 mm (longueur) x 59 mm (largeur) x 10,6 mm (épaisseur) et pèse 64 grammes. Le SSD est équipé d’une coque en aluminium de couleur grise et il dispose d’une poignée pour faciliter son transport.

Le S600 qe démarque des autres SSD portables disponibles dans le commerce par l’utilisation d’une interface USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps). Dans les faits, cela signifie que l’appareil offre des taux de transferts pouvant atteindre 2.000 Mo/s en lecture et 2.000 Mo/s en écriture.

La gamme SL600 est composée de trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To. On peut d’ores et déjà trouver les trois modèles à respectivement 59€, 89€ et 149€ sur GrosBill.