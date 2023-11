Patriot VP4000 Mini : un SSD M.2. NVMe au format 2230

Un nouveau SSD M.2. NVMe est annoncé chez Patriot. C’est un SSD un peu particulier puisque le VP4000 Mini est un SSD M.2. au format 2230 (et non pas 2280 comme la majorité des SSD M.2. habituels).

Plus petit que les SSD classiques, il ne mesure que 22 mm de large sur 30 mm de long, ce qui lui permet de prendre place dans une machine ultra portable ou une console PC du genre ASUS Rog Ally ou Steam Deck.

Pour la petite histoire, le Patriot VP4000 Mini est doté d’une interface PCI Express 4.0 4x compatible NVMe 1.4 et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Le SSD est décliné en trois versions : 500 Go, 1 To et 2 To. Voilà les débits proposés par chaque modèle :

VP4000 Mini 500 Go : 4.700 Mo/s en lecture, 1.700 Mo/s en écriture

4.700 Mo/s en lecture, 1.700 Mo/s en écriture VP4000 Mini 1 To : 5.000 Mo/s en lecture, 3.500 Mo/s en écriture

5.000 Mo/s en lecture, 3.500 Mo/s en écriture VP4000 Mini 2 To : 5.000 Mo/s en lecture, 3.500 Mo/s en écriture

Les SSD sont annoncés avec une garantie de cinq années. Les modèles de 500 Go, 1 To et 2 To offrent respectivement une endurance de 110 TBW, 250 TBW et 450 TBW. La gamme VPR4000 Mini sera commercialisé au début de l’année 2024. Pour l’instant, on ne connaît pas encore les tarifs.