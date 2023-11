Quatre nouveaux SSD M.2. PCIe 4.0 signés Team Group

Pas moins de quatre nouveaux SSD sont annoncés chez Team Group. Il s’agit des SSD T-FORCE G50, G50 Pro, G70 et G70 Pro. Ce sont tous les quatre des SSD M.2. NVMe au format 2280 qui disposent d’une interface PCI Express 4.0 4x et qui embarquent un contrôleur InnoGrit.

Ils sont équipés d’un dissipateur thermique en graphéne ultra mince ce qui leur permet d’être utilisables aussi bien dans un PC que dans une console PS5. Le G70 Pro est livré en complément d’un dissipateur thermique en aluminium que l’on peut utiliser de façon optionnelle.

Les modèles non pro (les G50 et G70) supportent uniquement la technologie de cache SLC, tandis que les modèles Pro (les G50 Pro et G70 Pro) intègrent en plus de la mémoire cache DRAM.

Mis à part çà, les quatre SSD sont disponibles avec une capacité de stockage de 512 Go, 1 To et 2 To. En terme de performances, sachez que les T-FORCE G50 et G50 Pro offrent des débits maximum de 5.000 Mo/s en lecture et de 4.800 Mo/s en écriture ; tandis que les G70 et G70 Pro grimpent à maximum 7.400 Mo/s en lecture et 6.800 Mo/s en écriture.

Les SSD seront commercialisés à partir de la fin décembre. Les prix ne sont pas connus pour le moment.