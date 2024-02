Team Group : un SSD PCIe 5.0 avec contrôleur Innogrit IG5666

Le T-Force GE Pro de Team Group est un nouveau SSD M.2. NVMe au format 2280 qui adopte une interface PCI Express 5.0 4x. A noter que pour une fois ce SSD PCIe 5.0 n’est pas équipé d’un classique contrôleur Phison E26 (comme la majorité des SSD PCIe 5.0 du moment) mais d’un contrôleur Innogrit IG5666 gravée en 12 nm qui est annoncé comme économe en énergie.

Le SSD est équipé d’un dissipateur thermique en graphène ultra mince ce qui permet de garder au frais les puces de NAND Flash et le contrôleur. Et il vaut mieux car le nouveau joujou de Team Group offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 14.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 11.800 Mo/s en écriture, et avec de tels débits ça risque de chauffer…

Voilà comment le contructeur parle de son nouveau bébé :

Le SSD T-FORCE GE PRO PCIe 5.0 est équipé du dernier contrôleur IG5666 12 nm d’InnoGrit, doté de plusieurs cœurs et d’une faible consommation d’énergie. La vitesse de lecture du SSD atteint 14 000 Mo/s et est équipé d’une fonction de contrôleur améliorée appelée Security Isolation qui utilise la technologie d’isolation pour protéger les données contre les attaques externes, offrant ainsi une défense fiable et multiforme. Le GE PRO SSD prend également en charge la technologie intelligente de gestion de l’énergie et de régulation thermique, qui détecte différentes conditions de charge de travail grâce à la détection de la température interne et ajuste automatiquement le mode de gestion de l’énergie pour éviter la surchauffe. Le SSD T-FORCE GE PRO PCIe 5.0 améliore la précision du transfert de données en corrigeant les erreurs de données grâce à la toute nouvelle technologie 4K LDPC (Low-Density Parity-Check Code).

Voilà les débits offerts par chaque modèle :

T-Force GE Pro 1 To : 11.700 Mo/s en lecture, 9.500 Mo/s en écriture

11.700 Mo/s en lecture, 9.500 Mo/s en écriture T-Force GE Pro 2 To : 14.000 Mo/s en lecture, 11.800 Mo/s en écriture

14.000 Mo/s en lecture, 11.800 Mo/s en écriture T-Force GE Pro 14To : 14.000 Mo/s en lecture, 11.800 Mo/s en écriture

Le SSD T-FORCE GE PRO sera disponible dès ce mois ci aux Etat-Unis en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Puis assez vite il arrivera en Europe et dans le reste du monde.

Le SSD est annoncé avec un MTBF de 1,7 millions d’heures et une garantie de 5 années.