Un SSD externe de 16 To chez Team Group

Le nouveau SSD externe T-Create Expert P32 du fabricant Team Group est un SSD qui offre une très grande capacité de stockage. Il devrait ravir les utilisateurs qui ont beaucoup de données à sauvegarder. En effet, le SSD est proposé en deux capacités : 8 To et 16 To.

Le P32 mesure 110 mm de long sur 65 mm de large et 26 mm d’épaisseur. Sa coque en aluminium est de couleur noire. Le SSD est plutôt discret. A noter qu’il est équipé d’un port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps).

Grâce à cette connectique, le P32 offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 1.700 Mo/s en lecture/écriture sur le modèle 8 To et jusqu’à 1.800 Mo/s en lecture/éctirure sur le modèle de 16 To.

Pour l’instant, on ne connait pas son prix de vente. Mais on devrait être fixé assez rapidement puisque le T-Create Expert P32 sera commercialisé d’ici la fin de l’année un peu partout dans le monde. On aura donc l’occasion d’en reparler et de mettre à jour cette news dès qu’on aura un peu plus d’informations à ce sujet.