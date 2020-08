Synology publie DSM 6.2.3 Update 2

Depuis quelques jours, le fabricant Synology propose une nouvelle mise à jour de DSM à destination de ses NAS. La mise à jour DSM 6.2.3-25426 Update 2 apporte principalement des correctifs mais elle apporte aussi la prise en charge de l’énorme extension Synology FX2421 qui permet d’ajouter 24 baies de stockage (format 2,5″) à son NAS. Une extension qui sera principalement utile dans le domaine professionnel.

Au niveau des correctifs, l’Updade 2 inclut les changements suivants :

– Correction d’un problème avec les DS920+ et DS720+ qui ne pouvaient pas entrer en veille prolongée lorsque son unité d’extension était en veille profonde.

– Résolution du problème suivant: les voyants d’état du disque sur une unité d’extension connectée pouvaient ne pas fonctionner correctement lorsque l’unité d’extension sortait d’une veille prolongée.

– Correction d’un problème où l’heure d’été pouvait ne pas s’afficher correctement dans certains fuseaux horaires (par exemple, Dublin, Casablanca).

– Résolution d’un problème : les dossiers partagés distants montés sur un NAS Synology pouvaient entraîner un dysfonctionnement des volumes ou l’incapacité du NAS à s’arrêter dans certains scénarios.

– Correction d’un problème : le système pouvait mentionner à tort un «lecteur désactivé» lorsqu’un DS413 ou DS213+ sortait d’une veille prolongée.

– Amélioration des performances d’écriture d’un grand nombre de fichiers sur un volume Btrfs avec une configuration RAID 1 à l’aide de disques durs (HDD).

– Correction du problème où Synology Universal Search et Synology Drive pouvait consommer des ressources CPU excessives lorsque l’option «Utiliser la mémoire inutilisée comme cache de base de données pour améliorer les performances (de recherche)» était activée.

– Correction du problème où les services liés au domaine pouvaient ne pas reprendre leur fonctionnement car la mise à jour des données du domaine ne pouvait pas être terminée.

– Correction de vulnérabilités de sécurité (Synology-SA-20: 18).

– Correction du problème où le système pouvait incorrectement demander un avertissement de conflit d’adresse IP si une carte d’interface réseau est connectée au Synology NAS et l’option «Répondre aux demandes ARP si l’adresse IP cible est une adresse locale configurée sur l’interface entrante» est désactivée.

– Correction du problème où l’état d’un port Ethernet pouvait ne pas être détecté correctement lorsque le port Ethernet n’est pas connecté à un câble réseau alors que Open vSwitch était activé.

Le déploiement de la mise à jour est en cours depuis la mi juillet sur de nombreux modèles de NAS du constructeur. Si l’Update 2 n’est pas encore proposée pour votre NAS, sachez qu’il est également possible d’effectuer une mise à jour manuelle (via ce lien). Attention : l’installation de DSM 6.2.3-25426 Update 2 nécessite le redémarrage du NAS.