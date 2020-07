Team Group lance le T-Force C440 : un nouveau SSD en PCI Express 4.0

Le fabricant Team Group propose un nouveau SSD PCI Express 4.0 : le T-Force CARDEA C440. Vous l’aurez compris le C440 est un SSD au format M.2. (2280) qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x compatible NVMe 1.3. Ce modèle offre la particularité d’être équipé d’un radiateur en céramique pour refroidir le SSD.

Le CARDEA C440 est décliné en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To. Au niveau des débits, le fabricant annonce des taux de transferts qui peuvent atteindre 5.000 Mo/s en lecture et 4.400 Mo/s en écriture, le tout avec 750K/750K iOPS en lecture/écriture 4K.

En terme d’endurance, le SSD est donné avec une endurance de 1800 To pour le modèle 1 To et de 3600 To pour le modèle 2 To. La garantie est, elle, de cinq années.

Au niveau du tarif on n’a malheureusement pas d’informations à ce sujet pour le moment.