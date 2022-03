Un dock très bien équipé signé Sabrent mais le prix fait mal…

Le fabricant Sabrent bien connu pour ses boîtiers pour disques durs et SSD ainsi que pour ses SSD M.2 NVMe très performants, vient de dévoiler un nouveau joujou : la station d’accueil DS-SKRT.

Derrière ce nom barbare se cache un boîtier polyvalent plutôt intéressant puisqu’il va permettre d’ajouter du stockage et de la connectique à n’importe quel PC. Si votre Ultra PC ou votre machine ne propose pas beaucoup d’espace de stockage ni beaucoup de connecteurs, vous allez être servi !

En effet, le dock de Sabrent intège un SSD M.2. NVMe dont la capacité varie de 2 à 16 To en fonction des besoins plus ou moins gourmands des utilisateurs.

Au niveau de la connectique, le constructeur n’a pas fait les choses à moitié puisque le DS-SKRT propose :

deux ports Thunderbolt 3 (40 Gb/s)

deux ports USB 3.2 type A (10 Gb/s)

un port USB 3.2 type C (10 Gb/s)

un port USB 3.0 type A (5 Gb/s) compatible BC1.2 5 V@2.4 A

un DisplayPort 1.4 compatible 8K @ 30 Hz, 5K @ 30 Hz,

un port Gigabit Ethernet RJ45 port,

des entrées / sorties audio jack

un slot pour carte SD compatible UHS-II

A noter que le dock est compatible USB Power Delivery 3.0 et peut fournir une puissance de 96 Watts.

Le dock DS-SKRT de Sabrent a l’air très intéressant et très pratique sur le papier. Par contre, son tarif très élevé risque d’en refroidir plus d’un !

En effet, il faudra débourser 500$ pour se procurer la version 2 To, 650$ pour la version 4 To, 1300$ pour la version 8 To et attention les yeux : le modèle avec 16 To de stockage est annoncé au prix hallucinant de 2900$.

Voilà pour finir une petite vidéo de la bête :