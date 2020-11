Un SSD externe performant pour les amateurs de RGB

Le SE770G du fabricant ADATA est un SSD externe au look plutôt original mais qui ne fait pas vraiment dans la sobriété. C’est typiquement un produit dont l’esthétique ne laissera pas indifférent. Selon les goûts de chacun : on aime ou on n’aime pas ! L’appareil est en effet doté d’un éclairage RGB et de motifs cubiques.

Mis à part ça, le SE770G est un SSD externe qui mesure 99,5 x 57,5 x 18 mm et pèse 136 grammes. Il est doté d’un connecteur USB type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s).

Le constructeur annonce deux déclinaisons de son SSD : 512 Go et 1 To, et des taux de transferts qui atteignent 1.000 Mo/s en lecture et 800 Mo/s en écriture.

Le prix du SE770G n’est pas connu pour le moment. Mais on sait que l’engin sera commercialisé prochainement et qu’il sera couvert par une garantie de trois ans.