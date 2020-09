Vidéo : toute l’histoire et les origines du logiciel VLC

Tout le monde (ou presque) connait le logiciel VLC qui permet de visionner de nombreux formats audio et vidéo sur ordinateurs, tablettes et smartphones. Le programme VLC, téléchargé plus de 3 milliards de fois à travers le monde, est l’un des logiciels français les plus populaires.

Et pourtant peu de personnes connaissent ses origines ni comment il a été créé. Certains utilisateurs ignorent même carrément qu’il a été conçu dans l’hexagone. Pour y remédier, voilà une vidéo très intéressante de Konbini :

Et pour information, la dernière version de VLC est la 3.0.11 que vous pouvez télécharger dans notre section Téléchargement ou directement sur le site de VideoLAN.

(Actualité publiée initialement en 2019)

MAJ le 16/09/2020 : Je viens de découvrir qu’une autre vidéo très complète parle également du projet VLC. C’est une longue et intéressante interview (51 minutes) de Jean-Baptiste Kempf qui a été réalisée par la chaîne youtube Le Média. Il y est également question d’autres domaines comme exemple les startups, les GAFAM, la politique, etc…