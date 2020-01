Windows 10 : Microsoft ajoute des publicités pour Office dans le programme Wordpad

Microsoft commence à tester le placement de publicités au sein de son programme Wordpad sous Windows 10. Le but de la firme de Redmond est d’inciter les utilisateurs de Wordpad à passer à autre chose de plus sophistiqué et de plus complet, et pourquoi pas la suite Office tant qu’à faire…

Plusieurs utilisateurs inscrits au programme Windows Insider ont découvert cette “nouveauté” en ouvrant Wordpad. Le logiciel affiche en effet un petit encart qui mentionne plusieurs variantes du message publicitaire : “Try Word online for free”, “Try Word for free online”, “Try Word, Excel, and PowerPoint for free online”, “Use Word for free online”, etc..

BREAKSCLUSIVE: Microsoft WordPad is getting a new feature! An ad for Office web apps! Screenshot shows 6 experimental variants. vso/tfs id 23834136

variants 1-6 pic.twitter.com/TdYOuKkLZc — Rafael Rivera (@WithinRafael) 20 janvier 2020