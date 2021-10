Windows 11 : les correctifs pour les processeurs AMD Ryzen sont disponibles

Comme on l’a vu dans cette actualité, les PC équipés d’un processeur AMD Ryzen ont quelques problèmes de performances sous Windows 11. Les soucis ont été repérés par Microsoft et AMD peu après la sortie de Windows 11.

Le premier problème est lié à une mauvaise gestion de la mémoire cache L3 des processeurs Ryzen sous Windows 11 ce qui résulte sur une perte de performances allant de 3 à 5% avec certaines applications et qui peut aller jusqu’à 10 à 15% avec certains jeux.

Le second problème est lié à une mauvaise gestion des threads sou Windows 11 ce qui a également une incidence sur les performances de le machine. L’impact des performances est encore plus visible sur les processeurs équipés de plus de 8 cores et dont le TDP est supérieur à 65 Watts.

Ces deux soucis ont été corrigés par AMD et Microsoft à travers deux correctifs qui sont disponibles en téléchargement.

Premier correctif

Le premier correctif lié à la gestion problématique du cache L3 se présente sous la forme d’une mise à jour à télécharger sous Windows 11 via Windows Update. La mise à jour porte la référence Kb5006746.

Si vous lancez Windows Update sous Windows 11 vous découvrirez qu’une mise à jour intitulée « Mise à jour cumulative pour Windows 11 pour les systèmes x64 (KB5006746) » est disponible. Si c’est le cas : installez là !

Second correctif

Le second correcif concerne la gestion des Threads. Celui-ci n’est pas disponible via Windows Update comme le précédent. En effet, le correctif est à télécharger directement sur cette page du site d’AMD. Le correctif consiste en fait à installer les derniers drivers pour chipset AMD Ryzen dont le numéro de version est 3.10.08.506.

Une fois les deux correctifs installés, vous devriez pouvoir retrouver un bon niveau de performances.