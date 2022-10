WRX560 : un nouveau routeur WIFI 6 chez Synology

En plus de DSM 7.2 et d’une gamme de caméras IP, tous deux prévus pour l’année prochaine, Synology prévoit également de lancer en novembre un nouveau routeur compatible WIFI 6 : le WRX560.

En plus de DSM 7.2 et d’une gamme de caméras IP, tous deux prévus pour l’année prochaine, Synology prévoit également de lancer en novembre un nouveau routeur compatible WIFI 6 : le WRX560.

Petit et compact, l’appareil mesure 233 x 194 x 66 mm (hauteur x largeur x profondeur) pour un poids de 1,35 kilos. Malgré ses dimensions réduites, le WRX560 offre les mêmes fonctions de gestion réseau que le RT6600ax à un prix qui se veut plus abordable.

En terme de caractéristiques techniques, le WRX560 est animé par un processeur quad core cadencé à 1,4 GHz qui est secondé par 512 Mo de mémoire DDR3.

Sa connectique se compose d’un port réseau RJ45 Ethernet à 2,5 Gbps et de quatre ports RJ45 Ethernet à 1 Gbps. A l’arrière, on trouve également un port USB qui répond à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gb/s).

Le WRX560 est compatible WIFI 6. Il est doté d’antennes internes Dual Band. Il fonctionne sous SRM (Synology Router Manager), le système d’exploitation pour routeur Synology qui est un peu l’équivalent de ce qu’est DSM pour les NAS Synology.

Le WRX560 est compatible Mesh. D’après Synology, le WRX560 peut être facilement ajouté à n’importe quel routeur RT6600ax en tant que nœud Mesh ou utilisé comme solution autonome pour une utilisation domestique, voire professionnelle.

Le WRX560 sera lancé dans le monde entier le 2 novembre 2022. Son prix en Europe n’est pas connu au moment de rédiger ces quelques lignes mais on sait qu’il coûtera 209 dollars aux Etats-Unis. On peut donc tabler sur un tarif d’au moins 250€ en France (voire plus).

Cette actualité sera mise à jour dans quelques jours dès qu’on aura plus d’informations au sujet de cet appareil et dès qu’on connaîtra les tarifs pratiqués dans l’hexagone.