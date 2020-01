Le logiciel CloneBD - Blu-ray Media Converter 1.2.7.0 développé par les éditeurs Redfox et Elaborate Bytes est un programme de backup qui permet d'effectuer des copies de sauvegarde des disques Blu-ray. Il est en mesure de réaliser des copies 1:1 de disques Blu-ray avec sous compression de l'image afin de les stocker sur un support Blu-ray vierge de capacité identique (50 Go ou plus) ou sur un Blu-ray de 25 Go seulement.

CloneBD est également en mesure de tanscoder tout ou partie d'un film Blu-ray. Par conséquent, si vous ne souhaitez conserver que certains chapitres, que certaines pistes audios ou que certaines langues, le programme dispose de nombreuses options pour définir uniquement la ou les parties que vous souhaitez sauvegarder. A noter que CloneBD peut travailler soit à partir d'un disque Blu-ray comme source vidéo, soit à partir d'une image ISO du disque. L'image ISO devra alors être conforme BDMV.

Derniers détails et non des moindres, CloneBD est en mesure de ripper un Blu-ray en vue de le convertir vers un format vidéo qui occupera moins de place sur votre disque dur ou votre console de jeu. CloneBD permet par exemple de réaliser un fichier vidéo MKV, MP4, AVI (ou tout autre format) dont le résultat pourra être visionnable sur une platine de salon compatible, une console, une TV, etc...

Ce nouveau logiciel CloneBD n'est pas sans rappeler les programmes CloneCD et CloneDVD des mêmes éditeurs qui permettent de sauvegarder respectivement les CD et les DVD.

A noter que CloneBD (tout comme CloneDVD) fonctionne uniquement avec les disques non protégés. Pour les disques de cette catégorie il convient par conséquent d'utiliser en parallèle un progamme comme par exemple AnyDVD qui permet de lever certaines restrictions.