Test de la sauvegarde Orico Backuper BA2110 pour smartphones et tablettes

Le principal problème des smartphones à l’heure actuelle se situe au niveau de leur autonomie et de leur capacité de stockage. Si l’autonomie peut facilement être accrue (ou renouvelée) grâce à une powerbank, c’est une autre histoire pour le stockage. Car à part certains smartphones Android qui disposent d’un slot microSD ça n’est pas forcément évident d’étendre ou de renouveler facilement la capacité de son smarphone et encore moins de son iPhone.

Je vous propose aujourd’hui en exclusivité un test du ORICO Backuper BA2110. C’est un nouveau produit développé par le fabricant ORICO. Il n’est pas encore disponible dans le commerce mais c’est un produit qui semble plutôt séduisant puisque c’est un système de sauvegarde pour terminaux mobiles. Un produit pratique pour sauvegarder facilement les données de son terminal, y compris en déplacement, et libérer ainsi de la place pour pouvoir (re)prendre de nouveaux clichés et de nouvelles vidéos.

Le Backuper est compatible aussi bien avec les appareils Android (smartphones et tablettes) que les appareils iOS (iPhone, iPad, iPod Touch). Il fonctionne bien sûr avec n’importe quel ordinateur PC, MAC, etc.. puisque c’est un disque dur ou un SSD tout ce qu’il y a de plus classique qui prend place à l’intérieur du boîtier.

Pour le moment, le boîtier ORICO Backuper n’est pas encore commercialisé, mais le constructeur espère bien que son projet se concrétisera prochainement puisque la campagne Kickstarter qu’il a lancé n’est pas encore terminé que l’objectif a d’ores et déjà été atteint et même dépassé. Plus de 5.400$ ont été recueillis sur les 5.160$ nécessaires pour financer le projet.

Présentation

Le Orico Backuper BA2110 se présente sous la forme d’un boîtier transparent qui peut accueillir au choix un disque dur ou un SSD au format 2,5 pouces. La coque est plutôt jolie. Totalement transparente, elle permet de laisser apparaître le disque qui est placé à l’intérieur.

Le boîtier est livré avec un câble USB C vers USB A qui servira aussi bien pour l’alimentation du Backuper que pour le connecter à un ordinateur. C’est par ce biais que transiteront les données du Backuper vers un PC ou un MAC. On trouve aussi dans la boîte une notice d’utilisation et une dragonne.

Le boîtier transparent du Backuper laisse apparaître la carte contrôleur. Celle-ci dispose d’un côté de la connectique SATA qui permet de brancher le disque dur ou le SSD.

Et comme on peut le voir ci-dessous, on trouve de l’autre côté deux connecteurs USB.

Le premier (le plus à gauche) est un connecteur USB de type C qui est utilisé pour l’alimentation. Il suffit d’y connecter le câble USB C vers USB A fourni avec le Backuper pour alimenter la bête. A noter toutefois qu’aucun adaptateur secteur n’est fourni par le fabricant. Il faudra donc utiliser soit l’adaptateur secteur de votre smartphone, soit le brancher à votre ordinateur ou alors utiliser une batterie externe de type powerbank, ce qui permettra du coup d’utiliser le Backuper en déplacement.

Le second connecteur est un port USB 3.0 (de type A) tout ce qu’il y a de plus classique. Celui-ci sert à brancher le smartphone ou la tablette que vous souhaitez sauvegarder A noter que le câble n’est pas fourni là non plus. Vous devrez donc utiliser votre propre câble USB vers Lightning pour sauvegarder un iPhone / iPad / iPod Touch et ou votre propre câble USB vers micro USB / micro USB C pour vos appareils Android.

Au dos du Backuper, on découvre quelques informations intéressantes gravées directement sur la coque. Outre la marque et le modèle du produit, on apprend surtout que pour fonctionner le Backuper nécessite une alimentation capable de délivrer 5 Volts et une puissance de 1 Ampère.

On peut apercevoir aussi un QR Code qui, une fois flashé, permet de télécharger directement l’application nécessaire au fonctionnement du Backuper. On en reparle plus loin…