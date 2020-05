Asustor publie la version 3.5 d’ADM pour ses NAS

Le fabricant ASUSTOR annonce la sortie d’ADM, son système d’exploitation pour NAS, en version 3.5. Le système s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités. Il dispose par exemple d’un nouveau widget qui centralise tous les paramètres du NAS. De son côté le programme MyArchive supporte à présent le système de fichiers Btrfs et les instantanés.

Voilà le détail des informations fournies par le constructeur :

Nouveau Widget de Préférences

La toute nouvelle conception de widget du Préférences intègre tous les paramètres ADM et intègre les fonctions de paramètres qui étaient à l\’origine dispersées dans les préférences, le contrôle d\’accès et les services dans une seule zone. La nouvelle interface rend la gestion du système plus efficace et les paramètres plus faciles à trouver. Parcourez et accédez à tous les paramètres associés en un seul clic.

MyArchive prend désormais en charge les Btrfs et les instantanés

MyArchive a été à nouveau mis à niveau, apportant des Btrfs et des instantanés. Btrfs permet un contrôle facile de vos sauvegardes en prenant en charge les instantanés et l’historique des versions. Si un fichier est modifié involontairement, il peut être récupéré. L’avènement de Btrfs sur les disques MyArchive permet des sauvegardes encore plus sûres que jamais. Les disques MyArchive avec Btrfs sont entièrement pris en charge sur d’autres appareils NAS ASUSTOR qui prennent en charge Btrfs, renforçant ainsi la protection de vos données.

A noter que la version 3.5 d’ADM est compatible uniquement avec les NAS ASUSTOR AS31, 32, 40, 50, 51, 61, 62, 63, 64, 70, Nimbustor et Lockerstor. La mise à jour peut être téléchargée sur le site du fabricant.