Biostar M800 : des SSD PCIe 4.0 d’entréee de gamme

Biostar lance une nouvelle gamme de SSD M.2. NVMe au format 2280. Les SSD Biostar M800 exploitent une interface PCI Express 4.0 4x et ils embarquent de la mémoire NAND Flash TLC.

Trois capacités de stockage sont annoncées : 512 Go, 1 To et 2 To. Voilà les débits proposés par chaque modèle :

Biostar M80 512 Go : 5.000 Mo/s en lecture, 2.550 Mo/s en écriture

5.000 Mo/s en lecture, 2.550 Mo/s en écriture Biostar M80 1 To : 5.000 Mo/s en lecture, 4.450 Mo/s en écriture

5.000 Mo/s en lecture, 4.450 Mo/s en écriture Biostar M80 2 To : 4.800 Mo/s en lecture, 4.400 Mo/s en écriture

Comme on peut le voir, les M800 ne sont pas des bêtes de course (loin de là…). Ce sont plutôt des SSD PCIe 4.0 d’entrée de gamme. Pour l’instant, on ne sait pas quand ni à quels tarifs ils seront disponibles.