Comment transformer un disque dur interne en un disque dur externe ?

Si votre vieil ordinateur vient de rendre l’âme, ne le jetez surtout pas ! Vous pouvez facilement réutiliser les pièces détachées pour leur donner une deuxième vie. Le disque dur est l’une des pièces que vous pouvez sauver et utiliser à nouveau en le transformant en disque dur externe pour stocker vos fichiers. Voici un petit guide pour vous aider à faire cela.

Pourquoi avoir un disque dur externe ?

Un disque dur externe est utile pour de nombreuses raisons. A la fois portables et faciles à utiliser et à brancher, ils sont souvent dotés d’une mémoire importante pouvant stocker de nombreux larges fichiers. Avoir un disque dur externe permet aussi de sauvegarder des données confidentielles et importantes mais aussi de toujours pouvoir accéder à vos fichiers même lorsque vous n’êtes pas sur votre ordinateur.

En général, un disque dur mesure un peu plus de 8 cm pour un ordinateur mais on compte 6 cm pour un notebook. La plupart se connectent via USB ou FireWire avec un prix variant de 5 à 100€, on retrouve ces appareils dans de nombreux magasins comme des distributeurs de composants électriques tels que RS Components.

Comment transformer un disque dur interne en externe ?

Avant de pouvoir utiliser un disque dur interne, vous devez vérifier que celui-ci fonctionne encore correctement, en général les disques durs internes rencontrent rarement des problèmes comparés aux cartes-mères par exemple mais nous vous conseillons de formater votre disque dur juste pour le remettre à zéro. Pour faire cela, vous pouvez utiliser la « gestion des disques » dans vos paramètres d’ordinateur ou utiliser un CD d’installation.

Ensuite, il est important d’acheter un boitier de disque dur externe ou « Caddy » pour pouvoir le protéger et permettre une connectivité USB, essayez de trouver un boitier intégrant un ventilateur de refroidissement. N’oubliez pas de choisir un boitier compatible à votre disque dur, les ordinateurs plus anciens contiennent en général des disques durs PATA ou IDE, les plus récents contiennent des disques durs SATA. Chaque boitier diffère selon le type de disque dur.

L’installation d’un disque dur externe dans un boitier est plutôt simple, il vous suffit de vous munir d’un tournevis, d’ajouter le disque dur et de le refermer ! Lorsque cela est fait, vous pouvez utiliser votre disque dur externe comme tout autre appareil.

Le disque dur est un objet indispensable pour toute personne cherchant à stocker et protéger des fichiers lourds et importants. Parfois, il est plus simple de simplement recycler des pièces détachées d’un vieil appareil au lieu de faire l’acquisition d’un nouvel objet, cela vous permettra aussi de faire quelques économies et de faire un bon geste pour la planète.