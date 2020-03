Coronavirus : les boutiques en ligne s’organisent, Amazon va privilégier les produits prioritaires

Les activités d’Amazon se poursuivent, cependant compte tenu de la situation actuelle, nous accordons la priorité aux produits dont les clients ont le plus besoin. Certains autres produits peuvent être temporairement indisponibles, et les délais de livraison peuvent être plus longs que la normale.

1. Puis-je passer une commande ? Amazon livrera-t-il le colis ? Oui, les activités d’Amazon se poursuivent. Cependant, compte tenu de la situation actuelle, les délais de livraison de vos commandes peuvent être plus longs que prévu. Nous recommandons également de ne pas utiliser les adresses de livraison qui seraient liées à des commerces ou à des bureaux qui pourraient être fermés en raison du décret gouvernemental.

2. Est-il possible de retourner des colis ? Oui, vous avez toujours la possibilité de retourner vos colis. De plus, compte tenu du fait que les déplacements sont réduits, les fenêtres de retour ont été étendues pour permettre aux clients de retourner les produits en ayant plus de temps à leur disposition. Si vous avez passé commande entre le 15 février et le 30 avril, vous aurez jusqu’au 30 mai pour retourner vos articles. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Amazon.fr, dans Vos Commandes, sélectionnez la commande que vous souhaitez retourner et cliquez sur « Retourner ou remplacer des articles ».

3. Puis-je recevoir des commandes en toute sécurité ? Le gouvernement a confirmé qu’il était autorisé de recevoir des colis. Vous pouvez trouver plus d’information quant à des sujets similaires sur les sites Internet du Ministère de la Santé et de l’Organisation mondiale de la Santé. Nous vous informons également qu’Amazon et ses chauffeurs respectent les directives des autorités concernant la livraison des colis. De plus, le transporteur Amazon a temporairement suspendu les livraisons en mains propres : les livreurs déposent le colis devant votre porte, sonnent chez vous, puis reculent d’environ 1 mètre en attendant que vous récupériez votre colis.Amazon