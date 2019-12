Des disques durs de 18 To et 20 To sont prévus en 2020-2021 chez Toshiba

Si les particuliers s’orientent de plus en plus ver les SSD pour équiper leurs machines, les entreprises, elles, restent très friandes de disques durs, surtout en ce qui concerne les modèles de grandes capacités.

Partant de ce constat, le fabricant Toshiba a décidé de répondre à la demande des entreprises et il augmente régulièrement la capacité de ses modèles phares. Récemment, les HDD Toshiba X300 et N300 sont passés à 16 To et apparemment, ça n’est pas prêt de s’arrêter là puisque des disques durs de 18 To sont prévus à l’horizon 2020, puis des versions 20 To devraient arriver en fin d’année 2021. Des modèles de plus de 20 To sont également prévus, mais ils arriveront plus tard…

Pour atteindre de telles capacités, Toshiba s’appuiera toujours sur sa technologie actuelle à base d’hélium, mais aussi sur l’utilisation de 10 plateaux par disque (au lieu de 9 actuellement) ainsi que la technologie d’écriture SMR (Shingle Magnetic Recording).

Pour rappel, Seagate prévoit lui aussi d’atteindre les 20 To mais en 2020 comme on l’a vu dans cette news. Il est même question de disques durs de 30 To en 2023 et 50 To en 2026.