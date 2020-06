Deux nouveaux NAS sont disponibles chez Synology : le DS420+ et le DS720+

Le fabricant Synology étoffe sa gamme de NAS avec deux nouveaux modèles : le DS420+ et le DS720+. Les deux appareils sont maintenant officiellement disponibles en France. Pour rappel, ils étaient déjà présents en Asie depuis quelques mois, les voilà maintenant en Europe ! Ils coûtent respectivement 521€ et 461€ et sont couverts par une garantie de cinq ans.

DS420+

Le DS420+ est un NAS qui offre quatre baies de stockage. Il exploite un processeur double core Intel Celeron J4025 Dual Core cadencé à 2 GHz (boost à 2,9 GHz) et embarque 2 Go de mémoire vive (DDR4) extensible à 6 Go. Sa connectique se compose de deux ports USB 3.0 (un à l’arrière et un en façade) et 2 ports réseau RJ5 Gigabit. Il offre en outre 2 emplacements M.2. pour installer des SSD au format M.2. NVMe. Il est déjà référencé en ligne au prix de 521€.

DS720+

Pour sa part, le DS720+ est un NAS 2 baies plus performant que le DS420+ puisqu’il dispose d’un processeur quad core Intel Celeron J4125 qui fonctionne à la fréquence de 2 GHz (avec boost à 2,7 GHz). Il est doté de 2 Go de mémoire DDR4 (extensible à 6 Go) et il propose une connectique composée de : 2 ports USB 3.0 (dont 1 en façade), 1 port eSATA, 2 ports RJ45 Gigabit. Il peut également accueillir deux SSD M.2. NVMe. Il est déjà référencé sur les boutiques en ligne au tarif de 461€.