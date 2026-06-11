AOMedia officialise le codec AV2

Successeur du codec AV1, le codec AV2 promet une meilleure compression à qualité égale, avec des gains en bande passante d’envion 30% à 40%.

Le codec AV2 marque une nouvelle étape dans l’évolution de la vidéo en ligne. Successeur du codec AV1, le codec AV2 promet une meilleure compression à qualité égale, avec des gains en bande passante d’envion 30% à 40%.

Pensé par AOMedia, l’Alliance for Open Media, il vise en priorité le streaming, mais aussi les usages en réalité augmentée, réalité virtuelle et multi-écran. Ses spécifications ont été finalisées récemment, mais son adoption va prendre un certain temps et dépendra de son intégration dans les logiciels et les équipements.

AV2 késako ?

AV2 est un format de codage vidéo de nouvelle génération. Son objectif principal est simple : réduire le débit nécessaire pour diffuser une vidéo sans dégrader l’image perçue. Par rapport à AV1, il promet des gains de compression significatifs et une diminution d’environ 30% à 40% de bande passante requise.

AV2 arrive dans un contexte où les vidéos 4K, 8K et les flux multiples coûtent de plus en plus cher en bande passante. Le codec a donc été pensé pour améliorer l’efficacité de diffusion, en particulier pour les plateformes de streaming et les services temps réel. Nul doute que des plateformes comme Netflix, Amazon, Apple, etc… (qui sont d’ailleurs à l’origine de l’Alliance for Open Media) devraient apprécier l’arrivée de ce nouveau codec pour réaliser de précieuses économies de bande passante.

A noter que l’intérêt du codec AV2 est aussi stratégique. Comme AV1, il se positionne comme une alternative ouverte face à de coûteux codecs propriétaires ou sous licence, ce qui peut réduire les coûts de déploiement à grande échelle.

Et maintenant ?

Les spécifications du codec AV2 ont été finalisées tout récemment. Il va maintenant falloir patienter un petit moment pour que les logiciels, les puces matérielles et les plateformes le supportent largement.

A noter que l’éditeur VideoLAN à qui l’on doit le célèbre logiciel de lecture video VLC est d’ores et déjà prêt à prendre en charge ce nouveau codec. Rappelons qu’il avait d’ailleurs fait la démonstration d’une préversion de ce support en janvier dernier lors du CES 2026.