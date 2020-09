La famille WD Purple s’agrandit avec un disque dur de 18 To et une micro SDXC de 1 To

En plus des WD RED Pro de 16 et 18 To lancés récemment, le constructeur Western Digital annonce l’arrivée de deux nouvelles solutions de stockage au sein de sa gamme WD Purple, il s’agit d’un disque dur qui offre une capacité de stockage de 18 To et d’une carte mémoire micro SDXC de 1 To.

Avant toute chose, rappelons que les produits WD Purple de Western Digital sont optimisés pour l’enregistrement vidéo. Ils sont particulièrement adaptés et suffisamment endurant pour être utilisés en continu 24/24 heures et 7/7 jours pour de la vidéo surveillance par exemple.

Disque dur WD Purple 18 To

Le nouveau disque dur WD Purple est un modèle de 3,5 pouces SATA III. Il fonctionne à la vitesse de 7.200 tours par minute et il embarque 512 Mo de mémoire cache. Le disque dur est annoncé avec un MTBF de 1,5 millions d’heures, une endurance de 360 To par an et une garantie de trois ans.

Gâce à sa capacité de stockage de 18 To ce disque permettra de sauvegarder une grosse grande quantité de vidéos. A noter que ce modèle de 18 To embarque la technologie AllFrame AI (déjà présente sur tous les disques durs WD Purple depuis le modèle 8 To) qui permet de supporter jusqu’à 64 caméras HD ainsi que 32 canaux supplémentaires pour des analyses de deep learning.

Le disque dur WD Purple de 18 To sera commercialisé au cours du mois d’octobre. Son prix n’est pas connu pour le moment mais cette actualité sera évidemment mise à jour dès qu’on aura l’information.

Micro SDXC WD Purple 1 To

Dotée d’une capacité de 1 To, la carte mémoire WD Purple SC QD101 est une micro SDXC qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 96 couches similaire à celle que l’on peut trouver dans certains SSD. Mis à part ça, la carte est un modèle de classe 10 / UHS-I qui est plutôt résistante contre les éléments puisque le constructeur annonce qu’elle peut supporter les intempéries, l’humidité et des températures allant de -25° à 85°C.

La SC QD101 sera disponible au mois de novembre. Pas de prix pour l’instant.