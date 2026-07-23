NVIDIA publie le hotfix 610.82 pour corriger des bugs

NVIDIA a mis en ligne hier un hotfix pour corriger des problèmes découverts dans les derniers drivers, les GeForce 610.74 WHQL sortis au début du mois de juillet.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

NVIDIA a mis en ligne hier un hotfix pour corriger des problèmes découverts dans les derniers drivers, les GeForce 610.74 WHQL sortis au début du mois de juillet. Plusieurs utilisateurs ont en effet rencontrés des bugs dans les jeux Halo: Campaign Evolved et Path of Exile 2.

Le hotfix 610.82 corrige les deus soucis suivants :

  • [Halo: Campaign Evolved] Problèmes de stabilité sur les cartes de la série GeForce RTX 50 avec les pilotes 610.xx. [6259837]
  • [Path of Exile 2] Correction de longues pauses intermittentes pouvant survenir après de longues sessions de jeu en mode DX12. [5090018]

Vous pouvez télécharger ce hotfix en vous rendant sur cette page.

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Sebastien 20711 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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