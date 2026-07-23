NVIDIA a mis en ligne hier un hotfix pour corriger des problèmes découverts dans les derniers drivers, les GeForce 610.74 WHQL sortis au début du mois de juillet.

NVIDIA publie le hotfix 610.82 pour corriger des bugs

NVIDIA a mis en ligne hier un hotfix pour corriger des problèmes découverts dans les derniers drivers, les GeForce 610.74 WHQL sortis au début du mois de juillet. Plusieurs utilisateurs ont en effet rencontrés des bugs dans les jeux Halo: Campaign Evolved et Path of Exile 2.

Le hotfix 610.82 corrige les deus soucis suivants :

[Halo: Campaign Evolved] Problèmes de stabilité sur les cartes de la série GeForce RTX 50 avec les pilotes 610.xx. [6259837]

[Path of Exile 2] Correction de longues pauses intermittentes pouvant survenir après de longues sessions de jeu en mode DX12. [5090018]

Vous pouvez télécharger ce hotfix en vous rendant sur cette page.