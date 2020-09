Gammix S70 : un SSD M.2. NVMe qui atteint 7,4 Go/s

ADATA continue d’enrichir sa gamme de SSD “Gammix”. Après le Gammix S50 Lite présenté la semaine dernière, le fabricant annonce l’arrivée prochaine du Gammix S70 : un nouveau SSD M.2. (2280) qui offre de très belles performances.

Le Gammix S70 est en effet un SSD M.2. qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x compatible NVMe 1.4 et de la mémoire NAND Flash 3D, ce qui lui permet d’offrir des taux de transferts très élevés. En l’occurrence le fabricant annonce un débit de 7.400 Mo/s en lecture et de 6.400 Mo/s en écriture.

Le Gammix S70 est annoncé avec un MTBF de 2 millions d’heures et une garantie de 5 ans. A noter que le SSD est équipé d’un (imposant) système de refroidissement en aluminium ce qui devrait permettre d’abaisser considérablement la température des puces qui ont tendance à chauffer lors qu’elles sont lourdement sollicitées.

Pour information, le SSD Gammix S70 existe en deux versions : 1 To et 2 To. Pour le moment, on ne connaît pas encore le prix de vente.