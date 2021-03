Ginjfo teste le SSD WD Black SN850, que vaut-il ?

Nos confrères du site Ginjfo.com ont passé en revue la version 1 To du SSD WD Black SN850 de Western Digital. Un SSD performant que le fabricant a dévoilé en octobre dernier et qui est annoncé avec des débits pouvant atteindre jusqu’à 7.000 Mo/s en lecture et 5.300 Mo/s en écriture, le tout avec jusqu’à 1.000.000 iOPS.

Pour savoir ce que vaut ce SSD dans la pratique je vous propose de découvrir l’article de Ginjfo sur cette page.

Extrait :

“Avec l’arrivée du SSD WD_Black SN850, Western Digital renouvelle son offre en matière de stockage haut de gamme et ultra rapide. L’ancienne vitrine, le WD_Black SN750 , laisse sa place avec la promesse de débits toujours plus imposants. En l’espace d’une année, la technologie SSD a fait un bond en avant en matière de performances. Cela a été possible grâce à la démocratisation de l’interface PCIe 4.0. Du coup, cette solution NVMe PCIe 4.0 est annoncée avec un débit flirtant avec les 7 Go/s.”